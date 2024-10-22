Расправившемуся с сопротивлявшейся изнасилованию школьницей россиянину дали срок

В Каменске-Уральском задушившему 16-летнюю школьницу россиянину дали 21 год

В Каменск-Уральском к 21 году колонии строгого режима приговорили 36-летнего местного жителя, расправившегося с 16-летней школьницей. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Суд признал осужденного виновным в покушение на изнасилование несовершеннолетней, расправе и краже. По данным следствия, 8 августа около 23 часов злоумышленник, ехавший на велосипеде, заметил 16-летнюю девушку и стал ее преследовать, затем он обогнал ее и устроил засаду в темном месте, где схватив за руки и повел в лесополосу, чтобы изнасиловать. Школьница принялась звать на помощь и оказала активное сопротивление. Тогда мужчина задушил девочку, похитил ее телефон и скрылся с места преступления.

После пропажи девушки на ее поиски отправили отряды волонтеров, они собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. Выяснилось, что подозреваемый является местным жителем Эдурадом Голиковым. 1 сентября он был арестован по решению суда и отправлен в СИЗО.

Подозреваемый утверждал, что их маршруты просто совпали. Он якобы заметил, что девушке стало плохо и она легла в канаву. Тогда он подошел к ней, забрал телефон и скрылся.