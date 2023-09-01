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13:41, 1 сентября 2023Силовые структуры

Обвиняемого в убийстве 16-летней российской школьницы арестовали

В Каменске-Уральском поместили в СИЗО обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Синарский районный суд поместил в СИЗО Эдуарда Голикова до 10 октября.

Тело подростка нашли в лесу ночью на 10 августа. Она перестала выходить на связь в 23:30 мск, когда шла домой. Волонтеры собрали с городских камер видеонаблюдения записи, на которых видно, как за погибшей долгое время следует велосипедист. Мужчина утверждает, что их маршруты просто совпали.

Ранее следователи нашли телефон школьницы. О местоположении смартфона рассказал подозреваемый в убийстве велосипедист. По словам мужчины, он заметил, что девушке стало плохо и она легла в канаву. Тогда он подошел к ней, забрал телефон и скрылся. Однако позже закопал гаджет, чтобы избежать проблем.

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    Екатерина Власова
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