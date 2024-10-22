Росгвардейцы задержали напавшего с ножом на жену москвича

В Москве Росгвардия задержала мужчину, вонзившего нож в жену

В Москве росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину, напавшего с ножом на жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Сотрудники спецслужбы получили информацию о конфликте в квартире на Кржижановской улице. Там они обнаружили москвича, вонзившего кухонный нож в бедро супруги.

На место инцидента вызвали скорую. Сейчас задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому в одном из московских отелей.

