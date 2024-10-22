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10:41, 22 октября 2024Экономика

Россия заметно нарастила вывоз муки

«Агроэкспорт»: объемы вывоза муки из России выросли в 1,3 раза в январе-сентябре

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза муки из России выросли в 1,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку 920 тысяч тонн. О заметном увеличении экспорта этой агропродукции из РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

В организации уточнили, что речь идет о поставках пшеничной или пшенично-ржаной муки зарубежным покупателям. За аналогичный период 2023 года объемы экспорта составили порядка 720 тысяч тонн. Таким образом, за 12 месяцев поставки увеличились более чем на 200 тысяч.

Ключевыми импортерами российской муки в 2024 году стали Афганистан, Китай и Ирак, отметили в федеральном центре. Эксперты ожидают, что к 2030-му объемы экспорта этой агропродукции из РФ могут достичь отметки 1,7 миллиона тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные агропредприятия вошли в число крупнейших экспортеров продуктов питания. К 2030 году, согласно его поручению, суммарные объемы производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) в стране должны вырасти на 25 процентов, а экспорт — в полтора раза.

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      Анатолий Акулов
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