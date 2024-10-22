Россиянам дали советы для снижения риска развития деменции

Врач Золотарев посоветовал включить в рацион рыбу и орехи для избежания деменции

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и доктор биологических наук Андрей Золотарев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» дали россиянам советы для снижения риска развития деменции. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рекомендовала для снижения риска деменции ходить быстрым шагом и занимать плаваньем. «Все что угодно, лишь бы была физическая активность», — отметила врач. Золотарев добавил, что при физических нагрузках улучшается микроциркуляция мозга.

Кроме того, Золотарев призвал россиян не пренебрегать здоровым питанием. «Питание должно быть максимально рациональным и разнообразным», — подчеркнул он. Доктор посоветовал включить в рацион фрукты, овощи, рыбу и орехи.

Шаповаленко также назвала важным в снижении риска деменции умственную активность. «Не телевизор. (...) Телевизор — это всегда раздражающий фактор. Кроссворды — прекрасно, иностранные языки — прекрасно, игры любые, которые заставляет ваш мозг работать», — заключила она.

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