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20:27, 22 октября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с женой брата и попал под следствие

В Краснодарском крае мужчина забил до смерти жену брата

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае мужчина расправился с женой брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 19 октября мужчина находился в гостях у брата и его супруги в доме на улице Чонгарской в станице Медведовской Тимашевского района. Они выпивали. Вскоре женщина поссорилась с гостем, так как он не хотел уходить. Тогда обвиняемый схватил невестку за шею и избил кулаком по голове. Она не выжила. Пострадавшую позже обнаружила соседка.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Задержанный признал вину. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Уфе суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю сестру и расправившегося с ней.

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      Екатерина Кашурникова
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