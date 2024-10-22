Россиянка оказалась в топ-25 самых красивых женщин планеты

Жительница Иваново оказалась в топ-25 самых красивых женщин планеты

Жительница Иваново Лидия Смирнова оказалась в топ-25 самых красивых женщин планеты. Об этом сообщает «Ивановская газета».

38-летняя Смирнова представила Россию и Ивановскую область на международном конкурсе Woman Of the Universe в Стамбуле. Россиянка владеет в родном городе стоматологической клиникой и воспитывает двоих сыновей. Ранее она становилась финалисткой конкурса «Миссис Россия 2024» и награждалась титулом «4-я Вице-Миссис Россия Европа».

В рамках подготовки к конкурсу участницы подготовили доклады о защите домашних животных и осмотрели достопримечательности Стамбула. На самом турнире женщины выступили перед жюри в национальных костюмах.

Ранее жительница Нижнего Новгорода записала видеоролик, где рассказала о своей работе на заводе, и собрала более трех миллионов просмотров и ста тысяч лайков.