Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

В Самаре таможенники нашли у иностранки украшения с бриллиантами на 3,5 млн руб.

Самарские таможенники задержали иностранную пассажирку с незадекларированными золотыми украшениями с бриллиантами на 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

По данным ведомства, иностранка прибыла из Грузии. Во время прохождения «зеленого» коридора ее остановили инспекторы для дополнительной проверки. Сканирование багажа показало наличие в нем футляра, в котором находились серьги, кольцо, браслет и ожерелье со вставками из прозрачного камня. При этом сертификаты и чеки на изделия отсутствовали.

Со слов женщины, она приобрела набор украшений в Турции в качестве подарка для своей невестки и оценила стоимость покупки в 10 тысяч долларов.

Экспертиза установила, что изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Таможня возбудила административное дело по статье 16.2 («Недекларирование по установленной форме товаров») КоАП РФ и назначила штраф в 880 тысяч рублей, который задержанная уже оплатила.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался тайком ввезти в Россию 53-килограммовое кресло и попался в аэропорту.