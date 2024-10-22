Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 22 октября 2024Силовые структуры

Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

В Самаре таможенники нашли у иностранки украшения с бриллиантами на 3,5 млн руб.

Фото: Федеральная таможенная служба

Самарские таможенники задержали иностранную пассажирку с незадекларированными золотыми украшениями с бриллиантами на 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

По данным ведомства, иностранка прибыла из Грузии. Во время прохождения «зеленого» коридора ее остановили инспекторы для дополнительной проверки. Сканирование багажа показало наличие в нем футляра, в котором находились серьги, кольцо, браслет и ожерелье со вставками из прозрачного камня. При этом сертификаты и чеки на изделия отсутствовали.

Со слов женщины, она приобрела набор украшений в Турции в качестве подарка для своей невестки и оценила стоимость покупки в 10 тысяч долларов.

Экспертиза установила, что изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Таможня возбудила административное дело по статье 16.2 («Недекларирование по установленной форме товаров») КоАП РФ и назначила штраф в 880 тысяч рублей, который задержанная уже оплатила.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался тайком ввезти в Россию 53-килограммовое кресло и попался в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше