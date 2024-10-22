Российский пожарный стал мировым рекордсменом

Российский пожарный установил мировой рекорд в силовой дисциплине

Пожарный из Челябинской области Виталий Игнатов установил мировой рекорд на международных играх силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр». Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Соревнования проходили в Екатеринбурге, в них приняли участие около пяти тысяч спортсменов. Игнатов показал лучший результат среди любителей в дисциплине «Русский бицепс», он сделал 55 повторений. Он также стал первым в дисциплине «Русский жим» в весовой категории до 125 килограммов.

Игнатов — спортсмен-любитель, он занимается силовыми видами спорта в свободное от работы время.

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