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14:58, 22 октября 2024Моя страна

Российский пожарный стал мировым рекордсменом

Российский пожарный установил мировой рекорд в силовой дисциплине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Пожарный из Челябинской области Виталий Игнатов установил мировой рекорд на международных играх силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр». Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Соревнования проходили в Екатеринбурге, в них приняли участие около пяти тысяч спортсменов. Игнатов показал лучший результат среди любителей в дисциплине «Русский бицепс», он сделал 55 повторений. Он также стал первым в дисциплине «Русский жим» в весовой категории до 125 килограммов.

Игнатов — спортсмен-любитель, он занимается силовыми видами спорта в свободное от работы время.

Ранее россиянин ловил рыбу на кукурузу и поймал трофейного амура-гиганта. Счастливчиком оказался рыбак из Волгограда Евгений Федоров. По его словам, он ловил рыбу на кукурузу и боролся с трофейной рыбой около десяти минут.

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      Варвара Кошечкина
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