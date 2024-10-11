Россиянин поймал амура-гиганта на кукурузу и раскрыл секрет ловли трофейной рыбы

Рыбак из Волгограда поймал трофейного 18-килограммового амура-гиганта

Россиянин ловил рыбу на кукурузу и поймал трофейного амура-гиганта. Об этом сообщает волгоградский новостной портал V1.ru.

Счастливчиком оказался рыбак из Волгограда Евгений Федоров. По его словам, он ловил рыбу на кукурузу и боролся с трофейной рыбой около десяти минут. Он отметил, что поклевка произошла под утро, еще в темноте. Вес выловленной рыбы стал личным рекордом россиянина для реки Ахтуба. Однако самый крупный экземпляр ему удалось поймать в Астраханской области, тогда вес рыбы составил 21 килограмм.

Также рыбак поделился секретом ловли трофейного амура.

«Хорошее настроение и верные друзья рядом, которые помогли бы вытащить такого здоровяка. А если серьезно, то есть определенная тактика ловли. Это правильно выбранное место ловли, правильный закорм и точная подача приманки в место закорма», — признался он.

Ранее в Приморье российским рыбакам удалось выловить самую быструю и опасную акулу размером с надувную лодку. Выловленный экземпляр является короткоперым мако, или серо-голубой акулой Принадлежность к семейству сельдевых подтвердили ученые.

До этого в регионе рыбаки выловили необычное существо, обитающее на глубинах, и удивились находке. Уловом россиян стала рыба ярко-красного окраса с сильно раздувшимся брюхом. Тело морского «чуда-юда» было покрыто множеством бугорков, а голова — горбами и гребнями.