Глава ПКР Рожков предложил сборной России по футболу сыграть с паралимпийцами

Сборной России по футболу предложили сыграть с паралимпийцами. С такой инициативой выступил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, слова которого приводит РИА Новости.

«Вполне можно было бы рассмотреть проведение выставочного матча между сборной командой России по футболу и паралимпийской сборной по футболу», — заявил глава ПКР. Рожков также поблагодарил комитет по социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) за проведение мероприятий для людей с различными формами инвалидности.

Ближайший товарищеский матч национальной сборной запланирован на 19 ноября. Команда под руководством Валерия Карпина должна сыграть против Сирии в Волгограде.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.