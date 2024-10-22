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00:16, 22 октября 2024Мир

В Сербии рассказали об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму

Вучич рассказал о поставках газа из России на зиму и назвал цены хорошими
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму и назвал цены хорошими. Об этом пишет РИА Новости.

«В сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии "Петрохемия" и ТЭС Панчево, а также ТЭЦ Нови-Сад», — рассказал он о сделке.

По словам политика, он говорил с российским руководством о дополнительных «гибких» трех миллионах кубометров газа. Сербский лидер уточнил, что цены «очень хорошие».

«Шесть миллионов кубометров будут по "нефтяной формуле"… если цена на голландской бирже TTF сегодня 440 долларов за 1000 кубометров газа, то цена для нас была бы 323 доллара. Это каждый день меняется, но в любом случае цена намного ниже той, которая на TTF. На два дополнительных миллиона кубометров тоже, а на еще три миллиона кубометров 70 процентов биржевой цены и 30 процентов по "нефтяной формуле"», — подчеркнул он.

Ранее США пообещали Сербии помочь преодолеть зависимость от российских энергоресурсов.

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      Марина Совина
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