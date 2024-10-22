Разведка Швейцарии сообщила о сложностях США на Украине

Разведка Швейцарии: США и Европе стало сложнее оказывать военную помощь Украине

Соединенным Штатам Америки и государствам Европы стало сложнее оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщается в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), размещенном на официальном сайте ведомства.

При этом разведка Швейцарии отметила, что военный потенциал России «будет возрастать в ближайшие месяцы», в то время как Европа и США испытывают сложности с продолжением поддержки Киева.

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — говорится в докладе.

Ранее немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке заявил, что новый пакет помощи США не остановит продвижение Вооруженных сил России на Украине. 21 октября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов.