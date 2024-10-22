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09:37, 22 октября 2024Экономика

В России предложили решения проблем малых городов

Институт экономики предложил решение проблем малых городов России по типам

Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Малые города России (население менее 100 тысяч человек) можно разбить на восемь типов, у каждого у которых есть как общие, так и свои специфические проблемы, требующие особых подходов. Работу с классификацией населенных пунктов подготовили сотрудники Института экономики роста имени Столыпина, о ней пишет РБК.

В целом экономисты предлагают управляемо уплотнять пространство, без чего сложно защищать от деградации и развивать инфраструктуру, поддерживать инициативы бизнеса и населения, а также развивать событийную активность, чтобы жители не чувствовали себя на обочине.

Общей проблемой авторы доклада называют отток молодого населения. Её можно решить за счет привлечения жителей среднего и старшего возрастов, но для этого надо сделать малые города привлекательными для жизни с детьми, например, в частном доме.

Чтобы стимулировать процесс, нужно развивать газификацию, информационные и транспортные связи, обеспечивать минимальные стандарты жизни, в том числе в области здравоохранения и социальных услуг.

Первым среди типов экономисты называют города с развитой промышленностью или энергетикой, где расположенное какое-то крупное предприятие. Их недостатками остаются слабое здравоохранение, недостаток современного жилья и загрязнение окружающей среды, хотя зарплата работников в профильной отрасли достаточно высока.

Далее идут города транспорта и логистики, связанные с каким-то крупным транспортным узлом, которые схожи по своим проблемам с первым типом. В обоих случаях авторы рекомендуют развитие предложения жилья, в том числе в формате длительной аренды и организацию корпоративной медицины. Правда, для транспортно-логистических городов дополнительно предлагается развивать производство и переработку.

Третьим типом малых городов названы туристические центры, страдающие от чрезмерной нагрузки на инфраструктуру. Для них в докладе советуют легализовать теневой сектор, зарабатывающий на туристах, и легализовать сервисы взаимодействия с ними, чтобы потраченные приезжими деньги оставались в регионе.

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      Платон Щукин
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