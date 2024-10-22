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10:11, 22 октября 2024Мир

Соседи Ирана пообещали ему не давать Израилю наносить удары с их территории

SNN: МИД Ирана заявил, что соседи заверили Тегеран в нежелании помогать Израилю

Фото: Majid Asgaripour / Globallookpress.com

Соседи Ирана заверили Тегеран, что не желают и не собираются помогать Израилю и предоставлять ему свою территорию для нанесения ответного удара по Исламской Республике. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, его цитирует телеканал SNN.

«Все наши соседи заверили нас, что не дадут разрешения использовать их территорию и воздушное пространство против Исламской Республики Иран», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее иранское постпредство при ООН выступило с заявлением, что ответственность за потенциальные жертвы в случае возможного удара Израиля по Ирану понесут США.

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      Виктория Кондратьева
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