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10:53, 22 октября 2024Бывший СССР

Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

ТАСС: устроившая бунт бригада ВСУ была переброшена в Курскую область

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся под Курахово и устроившие бунт, были переброшены в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — рассказал источник агентства. По его словам, украинское командование пытается исправить и улучшить свое положение в Курской области за счет деморализованных солдат.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих ВСУ может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России.

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      Валентин Карант
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