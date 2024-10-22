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11:33, 22 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России на купянском направлении

Подразделения ВС России продвигаются на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются на купянском направлении, передает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись западнее Синьковки и смогли закрепиться в лесном массиве», — сообщил источник «Иди и смотри». Он добавил, что бои идут также близ Кругляковки, а ВС России продолжают расширять выступ у реки Оскол.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные обладают перевесом сил и активных действий над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на купянском направлении.

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