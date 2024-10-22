Стало известно о продвижении ВС России на купянском направлении

Подразделения ВС России продвигаются на купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются на купянском направлении, передает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись западнее Синьковки и смогли закрепиться в лесном массиве», — сообщил источник «Иди и смотри». Он добавил, что бои идут также близ Кругляковки, а ВС России продолжают расширять выступ у реки Оскол.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные обладают перевесом сил и активных действий над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на купянском направлении.