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07:50, 22 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили о перевесе России

Ганчев заявил о перевесе и активных действиях ВС России под Купянском

Фото: Unsplash

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные обладают перевесом сил и активных действий над Вооруженных сил Украины (ВСУ)на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев заявил о перевесе и активных действиях Вооруженных сил России (ВС РФ) под Купянском и подчеркнул, что военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

«Конечно, противник пытается периодически подтягивать резервы, но ВС РФ очень четко отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации», — подчеркнул он.

Ранее Ганчев назвал количество населенных пунктов в Харьковской области под контролем России. По его словам, их число достигает 50.

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      Марина Совина
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