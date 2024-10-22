Студент-мигрант выпал из окна российского вуза

В Санкт-Петербурге студент выпал из окна вуза

В Санкт-Петербурге студент-мигрант выпал из окна пятого этажа российского вуза. Сейчас он находится в реанимации, пишет 78.ru.

Молодой человек выпал из окна учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича на проспекте Большевиков.

По данным издания, пострадавшему 19-20 лет. Он приехал учиться в российский вуз из Казахстана. Со слов очевидцев, студент пытался открыть окно ногой в коридоре.

Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего. В пресс-службе вуза, в свою очередь, заявили, что студенту и его семье будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Башкирии трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия». Врачи диагностировали у двоих сотрясение, переломы и ушибы, у третьего — сотрясение мозга.