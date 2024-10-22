В Британии рассказали о плане США по Украине

Меркурис: США хотят, чтобы Киев продолжал боевые действия еще три-четыре месяца

Власти США хотят, чтобы Украина продолжала вести боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента, поэтому они хотят, чтобы боевые действия продолжались еще три-четыре месяца», — отметил он.

По его словам, главным приоритетом Вашингтона является спасение Украины от краха при действующем президенте Владимире Зеленском. При этом, как утверждает аналитик, на Западе осознают неизбежность поражения Киева в конфликте.

Ранее Меркурис заявил, что западные страны устали от постоянных требований Зеленского и не готовы выполнять новые. По его словам, скоро союзники впервые скажут украинскому лидеру, «что он должен принять их "нет" в качестве ответа».