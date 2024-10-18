Меркурис: Запад устал от требований Зеленского и не готов выполнять новые

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что страны Запада устали от постоянных требований президента Украины Владимира Зеленского и не готовы выполнять новые.

По его мнению, скоро западные страны впервые скажут украинскому лидеру, «что он должен принять их "нет" в качестве ответа». Он добавил, что глава Украины никогда не принимал отрицательный ответ Запада на его просьбы и продолжал выпрашивать и повторять свои требования в надежде на уступку.

Ранее Меркурис заявил, что президент США Джо Байден унизил украинского коллегу своим визитом в Германию, так как ранее в одностороннем порядке отменил встречу в формате «Рамштайн». Он подчеркнул, что для американских властей «украинский проект» уже завершен. По его словам, об этом свидетельствует отказ разрешать ВСУ наносить удары вглубь территории России.