В Госдуме испугались массовых разводов россиян для снижения платежей за коммуналку

Депутат Останина: россияне разводятся ради субсидий на оплату ЖКХ

Рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в России связан с количеством разводов россиян, которых в будущем может стать еще больше. С таким мнением выступила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщает РБК.

Об этом депутат написала в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно действующему законодательству, выплата на оплату ЖКХ предоставляется, если доля расходов на ЖКУ в общем семейном бюджете превышает установленный в том или ином регионе максимально допустимый уровень. По словам Останиной, данная ситуация привела к росту числа разводов в Бурятии, а «в перспективе это явление грозит стать массовым», поэтому количество разводов будет расти.

Чтобы не провоцировать разводы в семьях, Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предлагает выплачивать субсидии на ЖКХ не семьям, а поставщикам услуг.

С июля стоимость на услуги ЖКХ по стране выросла на 9,8 процента. Ожидается, что летом 2025 года тарифы увеличатся еще на 11,9 процента, указала Останина. Ожидаемая инфляция составит 7,3 процента, в таком же диапазоне будут увеличены социальные выплаты, пособия и размер маткапитала.

Ранее сообщалось, что в Бурятии женщины разводятся с мужьями, чтобы получать статус матери-одиночки и субсидии на оплату света и отопления. Льгота предоставляется в размере до 22 процентов от трат по квитанциям. С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 2,9 тысячи браков, а расторгнуто — 3,1 тысячи. В среднем количество семейных пар сократилось на 1,9 процента.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил решить проблему, предоставляя льготы на оплату коммунальных услуг семьям с детьми, а также модернизацией инженерных систем ЖКХ.