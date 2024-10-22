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12:17, 22 октября 2024Россия

В Госдуме ответили на предложение Франции разместить силы сдерживания на Украине

Депутат Шеремет: размещение сил сдерживания на Украине станет ее концом
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Предложение Франции разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины станет концом для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Озвученный "план победы" украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», — сказал парламентарий.

Шеремет также напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины уже истек. При этом страны Запада показывают двойные стандарты, не обращая внимания на нежелание проводить выборы в стране.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. По словам политика, «план победы», представленный Киевом, это начало пути и необходимо задаться вопросом, что будет дальше.

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