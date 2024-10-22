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15:36, 22 октября 2024Мир

В «Хезболле» назвали условие для переговоров о перемирии

«Хезболла» отказалась от переговоров до прекращения огня со стороны Израиля

Фото: Omar Ibrahim / Reuters

Ливанское радикальное движение «Хезболла» отказывается идти на переговоры о перемирии до прекращения огня со стороны Израиля. Такое условие назвал глава пресс-службы группировки Мохаммад Афиф, передает РИА Новости.

«Логистика снабжения и управления движения восстановлены полностью. Наращиваем плотность огня и количество атак. "Хезболла" отказывается от переговоров с Израилем, пока продолжаются бомбардировки», — подчеркнул представитель движения.

Афиф также выступил с обвинениями в адрес США. Он назвал их соучастниками преступлений Израиля из-за поставок израильской армии запрещенных международной конвенцией боеприпасов с белым фосфором и кассетных снарядов.

Ранее израильская авиация нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы». В канцелярии ЦАХАЛ указали, что некоторые из пораженных целей находились под землей и включали воздушное и морское оборудование.

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      Виктория Кондратьева
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