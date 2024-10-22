Израиль нанес удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ нанес удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте

Израильская авиация нанесла удар по базе военно-морских сил радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла». Об этом в Telegram сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия Хезболлы, командным центрам и дополнительным объектам террористов в Бейруте», — говорится в публикации.

В канцелярии ЦАХАЛ указали, что некоторые из пораженных целей находились под землей и включали воздушное и морское оборудование.

Ранее израильская авиация ударила по зданию связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан».