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11:24, 22 октября 2024Мир

Израиль нанес удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ нанес удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Израильская авиация нанесла удар по базе военно-морских сил радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла». Об этом в Telegram сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля нанесли удары по складам оружия Хезболлы, командным центрам и дополнительным объектам террористов в Бейруте», — говорится в публикации.

В канцелярии ЦАХАЛ указали, что некоторые из пораженных целей находились под землей и включали воздушное и морское оборудование.

Ранее израильская авиация ударила по зданию связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан».

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      Виктория Кондратьева
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