В Колумбии поймали «крестного отца» итальянской мафии при помощи бильярдного стола

В Колумбии поймали лидера итальянской мафии Густаво Ночеллу по прозвищу «Гермес»

В Колумбии в результате совместной с карабинерами и Европолом операции «Минерва» был пойман лидер итальянской мафии Густаво Ночелла по прозвищу «Гермес». Об этом заявил директор колумбийской полиции Уильям Рене Саламанка Рамирес в своем аккаунте в социальной сети X.

«Бильярдный стол выдал очередного "крестного отца" итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу, псевдоним "Гермес", главный связующий кланов Ринальди-Формикола, Амато-Пагано и Де Микко с южноамериканской мафией», — сообщил глава правоохранительного ведомства.