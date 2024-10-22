В Польше назвали выделение Украине денег из активов России воровством

Евродепутат Браун: выделение Украине средств из активов РФ является воровством

Выделение Украине финансовых средств из активов России является воровством. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун, его слова приводит Gazeta.pl.

По его словам, подобное решение похоже на «нападение на банк», поскольку Европейский союз будет распоряжаться деньгами, «которые на самом деле не ваши».

«Я не хочу в этом участвовать. Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?» — сказал польский евродепутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского показать властям Польши приложения к «плану победы» является неправильным. «Это неправильное поведение. Оно ни к чему не приведет», — подчеркнул дипломат.