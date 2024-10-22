Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 22 октября 2024Мир

В Польше назвали выделение Украине денег из активов России воровством

Евродепутат Браун: выделение Украине средств из активов РФ является воровством

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Выделение Украине финансовых средств из активов России является воровством. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун, его слова приводит Gazeta.pl.

По его словам, подобное решение похоже на «нападение на банк», поскольку Европейский союз будет распоряжаться деньгами, «которые на самом деле не ваши».

«Я не хочу в этом участвовать. Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?» — сказал польский евродепутат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского показать властям Польши приложения к «плану победы» является неправильным. «Это неправильное поведение. Оно ни к чему не приведет», — подчеркнул дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Россияне пожаловались на трехлетний фекальный потоп

      Умер создатель крупнейшей онлайн-библиотеки

      «Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов

      В Индии заявили о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

      В Польше допустили высылку посла России из страны

      В Германии обвинили Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

      Байден призвал Пашиняна завершить работы над мирным соглашением с Баку до конца года

      Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об угрозах сотрудников ТЦК

      В США рассказали о сломанных камерах на границе с Мексикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше