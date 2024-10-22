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13:14, 22 октября 2024Мир

В Польше осудили отказ Зеленского показать приложения к «плану победы»

Замглавы МИД Польши осудил отказ Зеленского показать приложения к «плану победы»

Фото: Yves Herman / Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского показать властям Польши приложения к «плану победы» является неправильным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский в интервью Radio Zet.

«Это неправильное поведение. Оно ни к чему не приведет», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД осудил нежелание властей Украины ознакомить Варшаву с секретными приложениями к «плану победы». Он указал на военную помощь Киеву и политическую поддержку, оказываемую Польшей с самого начала конфликта.

Бартошевский также назвал «непонятным шагом» решение канцлера Германии Олафа Шольца не приглашать Польшу на состоявшуюся в Берлине 18 октября встречу по Украине. По мнению Бартошевского, Шольц совершил ошибку независимо от причин, которыми он руководствовался.

Ранее Associated Press заявило, что министр обороны США Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что США поддержат ключевые пункты «плана победы». Как утверждается, американские чиновники стремятся «действовать осторожно».

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      Юрий Леонов
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