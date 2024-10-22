В России задумали сократить число парковок у домов

«Известия»: Минстрой может сократить число парковочных мест у домов с 2026 года

В России могут сократить число парковок у жилых домов с 2026 года. Изменить нормы по количеству таких мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручили к декабрю 2025 года, написали «Известия».

Отмечается, что дорожную карту Минтранса по совершенствованию парковок уже внесли в правительство. В министерстве выразили надежду, что инициатива поможет снизить давление на транспортную сеть городов. Однако эксперты видят в мере и негативные стороны: по их мнению, спрос на жилье без паркингов может упасть.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат правила парковки для некоторых водителей. Минтранс задумал запретить владельцам электрокаров долго стоять на зарядке.