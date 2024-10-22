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15:23, 22 октября 2024Мир

Великобритания заявила о «весьма вероятной» переброске войск КНДР в Россию

Reuters: Минобороны Великобритании заявило о начале переброски войск КНДР в РФ

Фото: KCNA / Reuters

Минобороны Соединенного Королевства заявило о начале переброски войск КНДР на территорию России, заявил британский министр обороны Джон Хили. Его слова передает агентство Reuters.

«Новое тревожное событие заключается в том, что теперь весьма вероятно, что началась переброска сотен боевых подразделений из Северной Кореи в Россию», — сказал он.

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Глава ведомства подчеркнул, что участие северокорейцев в конфликте «на европейской земле» является «столь же шокирующим, сколь и отчаянным» шагом.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейский политик Ким Е Чжон, заявила, что Украина и Южная Корея одинаковые, как две капли воды, и ведут себя как «невоспитанные собаки, выпестованные США».

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      Виктория Кондратьева
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