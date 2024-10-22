Великобритания заявила о «весьма вероятной» переброске войск КНДР в Россию

Минобороны Соединенного Королевства заявило о начале переброски войск КНДР на территорию России, заявил британский министр обороны Джон Хили. Его слова передает агентство Reuters.
«Новое тревожное событие заключается в том, что теперь весьма вероятно, что началась переброска сотен боевых подразделений из Северной Кореи в Россию», — сказал он.
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Глава ведомства подчеркнул, что участие северокорейцев в конфликте «на европейской земле» является «столь же шокирующим, сколь и отчаянным» шагом.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейский политик Ким Е Чжон, заявила, что Украина и Южная Корея одинаковые, как две капли воды, и ведут себя как «невоспитанные собаки, выпестованные США».