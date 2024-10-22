Второклассница из России установила мировой рекорд по жиму штанги

Второклассница из Перми подняла штангу тысячу раз и установила мировой рекорд

Жительница Перми побила очередной мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает «Вести Пермь».

Второклассница Лидия Котельникова подняла штангу весом в 10 килограммов тысячу раз за 42 минуты. Для нее это уже 24-й рекорд по счету.

Как уточняет издание, предыдущий подобный рекорд был установлен в 2021 году 10-летним школьником Владиславом Черепановым.

Ранее стало известно, что пожарный из Челябинской области установил мировой рекорд на международных играх силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр». Виталий Игнатов показал лучший результат среди любителей в дисциплине «Русский бицепс» и «Русский жим».