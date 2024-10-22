Зеленский подписал закон об изменении уголовного кодекса из-за Римского статута МУС

Зеленский утвердил изменение уголовного кодекса из-за Римского статута МУС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны из-за ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Речь идет о законе «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута МУС». Документ и поправки к нему были приняты Верховной Радой 9 октября.

Уточняется, что закон должен привести Уголовной кодекс Украины в соответствие с нормами Римского статута.

В августе Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС. Сообщалось, что в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС относительно ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.