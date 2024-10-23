Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

Захарова: выходка дипломата Додда показывает состояние общества в Британии

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. На случившееся отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Журналисты пытались задать Додду вопросы, но дипломат, как утверждается, вырвал бейдж одного из представителей прессы, а также толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Инцидент попал на видео. На нем показано, как британский дипломат закрывает рукой снимавшую его камеру, а на выходе из здания аэропорта рвет плакат (что на нем было написано — на кадрах различить невозможно).

Кроме того, видно его короткое общение с одним журналистом.

По данным Shot, Додд приехал в Москву вместе с руководителем директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейном Фасси. Они намерены инспектировать работу посольства Великобритании в России после лишения аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

Захарова назвала инцидент примером состояния британских властей

Официальный представитель МИД России назвала нападение Додда на журналистов примером состояния властей Великобритании и ее общества.

«Поэтому аккредитацию верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно во Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам», — призвала дипломат.

Кроме того, по ее мнению, поведение дипломата является наглядным примером отношения властей Соединенного Королевства к свободе слова. «Замашки, которые у них остались, могут приберечь для собственных журналистов», — добавила Захарова.

Шесть работников посольства обвинили в шпионаже и выслали

В сентябре ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве в «разведывательно-подрывной работе». Их лишили аккредитации и позднее выслали из РФ с прекращением командировок в страну.

Среди них — Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

МИД РФ «полностью разделяет оценки ФСБ по вопросам деятельности обвиненных в шпионаже британских дипломатов» и заявляет, что Москва не потерпит работы незаявленных сотрудников спецслужб на территории России, отреагировала Захарова.

В МИД Великобритании ответили, что решение Москвы о высылке не имеет под собой оснований и является беспочвенным. «Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», — добавили в ведомстве.