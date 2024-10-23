Британский эксперт заявил о провале мобилизации на Украине

Меркурис посчитал, что на Украине провалили план по мобилизации

Британский эксперт Александр Меркурис посчитал, что на Украине провалили план по мобилизации, о чем он высказался в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

По утверждению Меркуриса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не набрали ожидаемое количество военных, кроме того, у тех, кто попал в армию, отсутствует должная подготовка и мотивация.

Он также утверждает, что и у действующих военнослужащих наблюдается высокий уровень деморализации из-за отсутствия ротации.

Ранее Меркурис предположил, что конфликт на Украине перешел на новый этап на поле боя. «По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий», — сказал он.