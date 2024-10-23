Глобальная проблема ранит белых медведей

Ecology: белые медведи калечат лапы из-за глобального потепления

Белые медведи калечат лапы в новых условиях теплеющей Арктики. Как климатический кризис меняет привычный уклад жизни эндемиков, выяснили ученые Вашингтонского университета в Сиэтле. Результаты исследования публикует журнал Ecology.

Наблюдения проводились на территории Канады и Гренландии выше 70 градусов северной широты. Как показало исследование, половина популяции бассейна Кейн страдает от травм конечностей, вызванных ледяными наростами. Из-за обледенения на лапах у животных образуются порезы, глубокие раны и язвы. Среди популяции медведей в Восточной Гренландии схожие ссадины обнаружили у 12 процентов особей.

Данные травмы ученые объясняют глобальным потеплением в Арктике. Из-за участившихся дождей снег в регионе стал более влажным и активнее пристает к лапам. Застывая, мокрый снег ранит кожу. Также мокрый снег может появляться ввиду истончения морского льда в местах обитания зверей. По другой версии, из-за повышения температуры в Арктике верхний слой снега начал подтаивать, а затем, вновь замерзая, образует тонкую ледяную корку. Наступая, под своим весом животные ее проламывают, зарабатывая травмы на лапах.

Ранее исследователи обнаружили очередную угрозу потепления в Арктике. Из-за глобальной проблемы хранящаяся в вечной мерзлоте ртуть вымывается реками и попадает в окружающую среду. Последствия заражения не проявят себя моментально — ртуть будет накапливаться в пищевой цепочке годами.