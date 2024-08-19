Раскрыта новая угроза потепления в Арктике

Environmental Research Letters: раскрыто существование ртутной бомбы в Арктике

Ученые Университета Южной Калифорнии раскрыли новую угрозу из-за потепления в Арктике, заключающуюся в существовании так называемой ртутной бомбы. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

В связи с глобальным потеплением, которое в Арктике происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, ртуть, хранящаяся тысячелетиями в арктической вечной мерзлоте, начинает вымываться реками и попадает в окружающую среду. Этот токсичный металл представляет угрозу для экологии и здоровья миллионов людей, проживающих в арктической зоне, особенно в тех районах, где вечная мерзлота может исчезнуть к 2050 году.

Предыдущие оценки уровней ртути, в которых использовались образцы керна из верхних трех метров вечной мерзлоты, различались до четырех раз и сталкивались с ограничениями из-за глубины отбора проб.

Для более точного определения уровней ртути исследователи проанализировали отложения на берегах рек и песчаных отмелях, изучив более глубокие слои почвы. Они также применили дистанционное зондирование со спутников для мониторинга изменений русла реки Юкон, чтобы оценить, насколько сильно ртутные отложения размываются и откладываются вдоль берегов.

Оказалось, что уровни ртути в отложениях соответствуют более высоким оценкам, полученным в предыдущих исследованиях. Более того, было установлено, что осадки с мелкими зернами содержат больше ртути, чем осадки с крупными зернами, что указывает на потенциальные зоны повышенной опасности.

Авторы подчеркивают, что воздействие ртути на окружающую среду и здоровье людей может нарастать со временем. Хотя в настоящее время прямой угрозы нет, накопление ртути в пищевой цепочке, особенно через рыбу и дичь, представляет долгосрочный риск для жителей арктических регионов, зависящих от природных ресурсов.