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19:01, 23 октября 2024Экономика

Минтранс объяснил рекордное замедление финансирования инфраструктурных проектов

Минтранс обвинил санкции в замедлении финансирования инфраструктурных проектов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минимальное бюджетное исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) за весь период реализации по итогам неполного 2024 года связано в том числе с санкционным давлением. Так рекордное замедление финансирования объяснил Минтранс, передает РБК.

По итогам последних девяти месяцев финансирование сократилось до 35 процентов, или 45,9 миллиарда рублей, против 57,7 процента (109,1 миллиарда рублей) в 2023 году. Аналитики называют среди причин смену кадров в руководстве транспортной отрасли и подготовку нового нацпроекта — преемника КПМИ и проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Минтрансе рассказали, что санкции привели к удорожанию необходимых для исполнения плана материалов и оборудования, нарушению цепочек поставок и переориентации грузо- и пассажироперевозок. Роль сыграли также неудовлетворительная работа и банкротство ряда подрядчиков. Ведомство работает над решением этого вопроса.

Представители министерства добавили, что в связи с актуализацией проектной документации по ряду объектов и необходимостью проведения государственной экспертизы потребовалось провести перераспределение средств федерального бюджета. В бюджет на 2025-2027 годы Минтранс также планирует включить финансирование на завершение объектов, которые могут подорожать.

Ранее Минтранс сообщил о доработке законопроекта о восстановлении дорог в регионах за счет средств федерального бюджета. Документ определяет критерии, по которым региональная трасса может быть переведена на баланс Росавтодора.

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      Александра Качан
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