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05:59, 26 декабря 2022Среда обитания

В России доработали законопроект о восстановлении дорог в регионах

Минтранс доработал законопроект о восстановлении дорог в регионах за федеральные средства

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Минтранс России доработал законопроект о восстановлении дорог в регионах за счет средств федерального бюджета, поправки опубликованы портале проектов нормативных правовых актов.

В документе определяются критерии, по которым региональная трасса может быть переведена на баланс Росавтодора. Такая практика существует в настоящее время для стратегически важных магистралей, которые субъекты не в состоянии отремонтировать самостоятельно.

Проект Минтранса предполагает, что федеральными могут назначаться трассы к туристическим и природным объектам, а также пунктам пропуска на границе.

Также ведомство отказалось от предложения запретить переводить в федеральный статус дороги, проходящие через населенные пункты. Региональные власти опубликованные поправки поддержали.

В октябре Минтранс России предложил сделать проезд по платным дорогам дороже. Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. В случае принятия нововведения водители грузовиков будут платить за километр 14,25 рубля.

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Марина Совина
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