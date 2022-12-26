В России доработали законопроект о восстановлении дорог в регионах

Минтранс доработал законопроект о восстановлении дорог в регионах за федеральные средства

Минтранс России доработал законопроект о восстановлении дорог в регионах за счет средств федерального бюджета, поправки опубликованы портале проектов нормативных правовых актов.

В документе определяются критерии, по которым региональная трасса может быть переведена на баланс Росавтодора. Такая практика существует в настоящее время для стратегически важных магистралей, которые субъекты не в состоянии отремонтировать самостоятельно.

Проект Минтранса предполагает, что федеральными могут назначаться трассы к туристическим и природным объектам, а также пунктам пропуска на границе.

Также ведомство отказалось от предложения запретить переводить в федеральный статус дороги, проходящие через населенные пункты. Региональные власти опубликованные поправки поддержали.

В октябре Минтранс России предложил сделать проезд по платным дорогам дороже. Власти захотели поднять цены на проезд для легкового автомобиля с трех рублей до пяти рублей за километр. В случае принятия нововведения водители грузовиков будут платить за километр 14,25 рубля.