Невестку Виктории Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови

Пользователи сети уличили невестку певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, актрису Николу Пельтц в копировании стиля свекрови. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость поделилась снимком с автозаправки. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе и серных спортивных штанах с низкой посадкой. При этом ее образ дополнили золотые браслеты выше локтя, длинная цепь с подвеской и солнцезащитные очки. Кроме того, на размещенном кадре видно, что звезда решила обновить прическу, сделав каре.

Комментаторы обратили внимание на то, что такую стрижку носила сама Бекхэм, когда выступала на сцене в составе музыкальной группы Spice Girls. «Образ, сделанный Викторией в 1996 году», «Перчинка вернулась», «Ты выглядишь потрясающе с короткими волосами», «Красотка!», «Прическа задает настроение», — писали юзеры.

В апреле Никола Пельтц описала гардеробную свекрови фразой «словно рай».