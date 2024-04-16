Невестка Виктории Бекхэм описала гардеробную свекрови фразой «словно рай»

Невестка дизайнера и бывшей участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм американская актриса Никола Пельтц описала гардеробную свекрови фразой «словно рай». Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

В разговоре с журналистами девушка призналась, что восхищается стилем Бекхэм. «Каждый раз, когда я захожу в ее гардеробную, говорю: "Пожалуйста! Там словно рай!"» — заявила она.

Кроме того, Пельтц рассказала, что ее мать купила кожаную куртку черно-белого цвета с голубой полосой, которую в начале 2000-х годов носила Бекхэм. «Когда я начала встречаться с Бруклином, отправила маме фотографию, на которой запечатлена Виктория с сыном. Я хотела показать ей, какой Бруклин тут милый, и обратила внимание на куртку. Годы спустя, к моему удивлению, моя мама купила ее», — поделилась она воспоминаниями.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ромео Бекхэм надел футболку с портретом матери времен ее музыкальной карьеры. Тогда на размещенном снимке 21-летний наследник был запечатлен на улице в рваных бежевых джинсах, коричневой куртке и синей бейсболке. Кроме того, он примерил белую футболку, на которой были изображены участницы поп-группы Spice Girls, в частности его мать.

