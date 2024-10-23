Российский суд посадил наркобарона-миллионера на 16 лет за криминальный бизнес

В Челябинске суд приговорил наркобарона к 16 годам, арестовал 10 млн руб и Lexus

Челябинский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 46-летнего местного жителя, виновного в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, и конфисковал его имущество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в период с 2022 года по июль 2024-го мужчина произвел 580 граммов мефедрона на территории своего частного домовладения. Часть запрещенного вещества он попытался реализовать через тайники-закладки в Челябинске и интернет-магазин. Доход от криминальной деятельности наркобарон получал в криптовалюте, которую затем преобразовывал в денежные средства на биржах и перечислял на банковские карты.

Уточняется, что за десять месяцев «работы» он легализовал свыше 1,5 миллиона рублей.

Помимо лишения свободы, мужчине назначили штраф в размере 4,6 миллиона рублей. У него также конфисковали свыше 1,5 миллиона рублей, сотовые телефоны, ноутбук и автомобиль Lexus RX 200t. На его денежные средства в сумме 10 миллионов рублей, 1600 долларов и 1100 евро наложили арест.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.