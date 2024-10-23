Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником

В Башкирии студентке дали 6 лет колонии за обмен нюдсами с третьеклассником

В Башкирии суд приговорил к шести годам колонии 19-летнюю студентку, которая обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, с мальчиком подсудимая была знакома лично. Эротическую переписку обнаружили родители и обратились в полицию.

Об инциденте, произошедшем в поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе республики, стало известно в конце 2023 года. Девушка регулярно приезжала на выходные к матери и в один из дней познакомилась с девятилетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое вскоре вышло за рамки дозволенного.

