Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 23 октября 2024Силовые структуры

Российскую студентку отправили в колонию за обмен нюдсами с третьеклассником

В Башкирии студентке дали 6 лет колонии за обмен нюдсами с третьеклассником

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Башкирии суд приговорил к шести годам колонии 19-летнюю студентку, которая обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, с мальчиком подсудимая была знакома лично. Эротическую переписку обнаружили родители и обратились в полицию.

Об инциденте, произошедшем в поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе республики, стало известно в конце 2023 года. Девушка регулярно приезжала на выходные к матери и в один из дней познакомилась с девятилетним другом своего младшего брата. Между ними завязалось общение, которое вскоре вышло за рамки дозволенного.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Названы самые популярные одежда и обувь в мире

      Мать отравившейся газом в Ташкенте россиянки раскрыла новые подробности о ней

      Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

      В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

      Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

      В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

      Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше