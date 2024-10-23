Украина выпустила беспилотники по двум российским регионам

Минобороны России: средства ПВО сбили два БПЛА в Белгородской и Курской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в период с 15:00 до 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого в Минобороны России сообщили об уничтожении шести беспилотников над этими же регионами в период с 9:30 до 12:40.

Ранее неопознанный дрон нашли во дворе жилого дома в Раменском городском округе Подмосковья. В сети появились снимки, на которых видны фрагменты фюзеляжа и другие элементы беспилотника, частично покрытые копотью. Информация о пострадавших не поступала.