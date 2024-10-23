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14:26, 23 октября 2024Россия

ВСУ атаковали беспилотниками сразу два российских региона

Минобороны: ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую и Курскую области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В период с 9:30 по 12:40 мск над Белгородской и Курской областями было сбито шесть украинских дронов.

Летательный аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях на земле не сообщается.

Ранее 23 октября беспилотник упал во двор жилого дома в Подмосковье. На снятых очевидцами кадрах видны элементы фюзеляжа и другие фрагменты. О принадлежности дрона не сообщается.

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      Алан Босиков
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