ВСУ атаковали беспилотниками сразу два российских региона

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
В период с 9:30 по 12:40 мск над Белгородской и Курской областями было сбито шесть украинских дронов.
Летательный аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях на земле не сообщается.
Ранее 23 октября беспилотник упал во двор жилого дома в Подмосковье. На снятых очевидцами кадрах видны элементы фюзеляжа и другие фрагменты. О принадлежности дрона не сообщается.