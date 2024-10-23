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15:07, 23 октября 2024Экономика

Украинские власти отняли недвижимость у известной певицы

Украинский суд конфисковал землю и дом певицы Таисии Повалий
Таисия Повалий

Таисия Повалий. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Украинский суд конфисковал недвижимость певицы Таисии Повалий из-за наличия у нее российского гражданства и поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Речь идет о семи земельных участках знаменитости в Киевской области и жилом доме площадью 442 квадратных метра. Помимо этого, теперь украинским властям принадлежит автомобиль певицы BMW X5.

Повалий родилась под Киевом в советское время и несколько лет была депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Затем певица переехала в Россию и получила российское гражданство. Артистка открыто выступила в поддержку СВО, за что против нее возбудили уголовные дела в Киеве.

Ранее стало известно, что украинские власти также изъяли у Повалий права на музыку и тексты девяти песен, в том числе на хиты «Бусинки любви», «Обниму тебя» и «Больше, чем близко».

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      Нина Ташевская
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