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20:32, 23 октября 2024Мир

В США заявили о досрочной победе Трампа на выборах

NBC: Трамп может досрочно объявить себя победителем на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Окружение кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа считает, что он может досрочно объявить себя победителем на выборах. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно», — приводит издание слова представителей предвыборного штаба.

При этом собеседники телеканала добавили, что Трамп на «100 процентов» уверен в своей гипотетической победе.

Ранее Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход. В свою очередь, глава лейбористов, действующий британский премьер Кир Стармер, заявил, что члены его партии «работали волонтерами в свободное время».

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      Дарья Устьянцева
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