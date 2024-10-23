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17:44, 23 октября 2024Культура

Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

Актер «Кадетства» Кирилл Емельянов задолжал больше 700 тысяч рублей по алиментам
Кирилл Емельянов

Кирилл Емельянов. Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

Актер Кирилл Емельянов, известный по яркой роли в сериале «Кадетство», задолжал крупную сумму по алиментам бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как пишет источник, Емельянов не выплатил больше 700 тысяч рублей. Экс-супруга актера Екатерина воспитывает двух сыновей, рожденных от него, однако сам отец не проявляет интереса к своим детям. По данным федеральной службы судебных приставов, у Емельянова накопился долг в размере 730 тысяч рублей.

Также издание сообщает, что на 33-летнем артисте числится долг по кредитным продуктам на сумму 137 913 рублей.

Ранее стало известно, что другой звезде культового сериала «Кадетство» пришлось обратиться к медикам из-за осложнений заболевания.

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      Андрей Шеньшаков
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