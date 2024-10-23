Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

Актер «Кадетства» Кирилл Емельянов задолжал больше 700 тысяч рублей по алиментам

Актер Кирилл Емельянов, известный по яркой роли в сериале «Кадетство», задолжал крупную сумму по алиментам бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как пишет источник, Емельянов не выплатил больше 700 тысяч рублей. Экс-супруга актера Екатерина воспитывает двух сыновей, рожденных от него, однако сам отец не проявляет интереса к своим детям. По данным федеральной службы судебных приставов, у Емельянова накопился долг в размере 730 тысяч рублей.

Также издание сообщает, что на 33-летнем артисте числится долг по кредитным продуктам на сумму 137 913 рублей.

Ранее стало известно, что другой звезде культового сериала «Кадетство» пришлось обратиться к медикам из-за осложнений заболевания.