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14:48, 24 октября 2024Экономика

Автовладельцев призвали сменить резину

Синоптик Позднякова: в ближайшие выходные автомобилистам следует сменить резину

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Автомобилистам в столице следует сменить резину в ближайшие выходные, 26 и 27 октября. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни в столице похолодает, ожидаются осадки, температура опустится ниже критической отметки, сообщила синоптик. Она также указала на грядущее праздники, когда многие отправятся за город, где температура еще ниже. В последние пять дней месяца в городе ожидается снег, 28 и 29 октября он образует временный снежный покров, который вскоре растает. В первых числах октября снежного покрова не будет, сообщила Позднякова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, в столице ожидается температура с положительной аномалией. С утра в субботу, 26 октября, ожидается плюс 1–3 градуса, по области максимальный минимум составит минус два градуса. Днем в городе будет плюс 7–9 градусов, по региону — от 5 до плюс 10 градусов. Ночью в воскресенье потеплеет, температура будет держаться на отметках в плюс 2–4 градуса.

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      Мария Черкасова
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