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09:07, 24 октября 2024Ценности

Четверть россиянок прибегли к услугам красоты из-за мужчин

«Профи»: четверть россиянок пользуются услугами красоты для впечатления мужчин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Четверть россиянок обращаются к бьюти-услугам из желания произвести впечатление на окружающих, включая противоположный пол. Результаты исследования сервиса «Профи» поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики компании провели опрос среди пяти тысяч женщин возрастом от 18 до 65 лет со всей России. Выяснилось, что 68 процентов респонденток регулярно пользуются услугами красоты. При этом 40 процентов из них отметили, что прибегают к ним для повышения уверенности в себе, а 25 — чтобы произвести впечатление на окружающих, в том числе мужчин.

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Большинство опрошенных (68 процентов) делают маникюр хотя бы раз в месяц. Наращивание ресниц также находится на пике популярности — 45 процентов россиянок прибегают к этой процедуре регулярно. Среди других востребованных услуг — процедуры по уходу за кожей (30) и профессиональные укладки (25).

Согласно исследованию, 53 процента участниц хотят, но не решаются увеличить губы. Второе место занял ботокс лица, о котором думают 21 процент опрошенных, а на третьем — подтяжка или увеличение груди (15).

В июне россиянки раскрыли сумму трат на красоту.

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      Карина Черных
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