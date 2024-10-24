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15:09, 24 октября 2024Мир

Додик отказался от требования ЕС ввести визовый режим с Россией

Додик: Республика Сербская отказалась от требования ЕС ввести визовый режим с РФ
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Marko Djurica / Reuters

Республика Сербская получила запрос от Еврокомиссии о необходимости ввести визовый режим с Россией, но отказывается идти на такой шаг. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что намерен проинформировать о запросе со стороны Европейского Союза (ЕС) президента России Владимира Путина. «Я проинформирую его о том постоянном давлении, которое Запад оказывает на нас — это и страны Евросоюза, и США, и Великобритания. В частности, по вопросу их требования присоединиться к антироссийским санкциям, чего Республика Сербская никогда не сделает. У нас твердая позиция по этому вопросу», — указал Додик.

Ранее президент Республики Сербской сообщил о планах провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита межгосударственного объединения БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он уточнил, что проведение встречи с президентом России запланировано на четверг, 24 октября.

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      Виктория Кондратьева
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